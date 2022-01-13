Кострома, 13 января, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Роспотребнадзор не знает, когда Костромской области удастся выполнить план по вакцинации населения от COVID-19. Об этом на пресс-конференции 12 января заявил главный санитарный врач региона Александр Кокоулин.

Наталья Диева Укол

Ранее область планировала привить 80% взрослого населения до Нового года, затем сроки перенеслись на февраль 2022 года. Однако, достичь необходимого показателя к началу очередного подъёма заболеваемости не представляется возможным:

«Мы планировали достичь необходимого показателя к февралю текущего года. Но в связи с тем, что активность населения в этом вопросе сильно снизилась, особенно в новогодние праздники, процесс затягивается. Сколько он ещё продлится — будет зависеть от людей. Конкретных сроков назвать не могу», — сказал Кокоулин.

Больше всего желающих сделать прививки в Костромской области было на «пике» четвёртой волны коронавируса — в конце октября 2021 года. Тогда медики вакцинировали до 3,7 тысячи человек в сутки. Сейчас темпы вакцинации сократились в 37 раз — в области прививается около 100 человек в день.

По данным администрации региона на 13 января прививки от коронавируса в общей сложности сделала 291 тысяча 900 человек, что составляет 73% от плана, установленного Минздравом. Для достижения достаточного уровня коллективного иммунитета привиться должны 399 тысяч 424 костромича. Таким образом, вакцинировать необходимо ещё 107 тысяч человек. Отметим, что контрольная цифра Минздрава была взята из расчётов численности населения Костромской области за 2020 год. По уточнённым данным департамента здравоохранения региона, собранных по районам, в области подлежат вакцинации 387 тысяч граждан.