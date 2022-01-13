Москва, 13 января, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Россия может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов, если не начать привлекать молодежь к здоровому образу жизни, заявил 13 января первый заместитель министра здравоохранения РФ Владимир Зеленский.

Советский плакат. Если хочешь быть здоров — закаляйся!

«Мы действительно должны какой-то новый канал коммуникации налаживать, возможно, с работодателем, потому что мы находимся в витке, когда мы теряем трудоспособное и работоспособное население и тем самым наносим ещё и ущерб нашей экономике, у нас снова начинает не хватать ресурсов», — цитирует его ТАСС.

По его словам, работа со здоровым образом жизни населения не даст быстрого результата, но этот фундамент необходимо закладывать сейчас, «иначе через 15 лет система точно разорится».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в России за год число работников моложе 30 лет сократилось более чем на 460 тыс. человек.

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