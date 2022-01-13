Подгорица, , 12:35 — REGNUM Европейская комиссия (ЕК) заявила, что в настоящее время она следит за программой экономического гражданства в Черногории. Заявление было сделано после того, как было объявлено, что программа экономического гражданства в Черногории продлена еще на год, сообщает RTCG.

Еврокомиссия. Брюссель Ec.europa.eu

«Европейская комиссия в настоящее время отслеживает запланированные и существующие схемы в нескольких странах, в том числе в странах Карибского бассейна и Восточной Европы в Албании, Молдавии и Черногории», — сообщают СМИ.

Аналогичные программы существуют на Кипре и Мальте, двух государствах-членах ЕС, которые в настоящее время сталкиваются с юридическими проблемами из-за позиции официального Брюсселя.

Причиной заявления Еврокомиссии стало предложение приостановить действие механизма безвизового режима между ЕС и южно-тихоокеанским государством Вануату. Этот шаг, который станет первым на глобальном уровне, направлен на борьбу с практикой выдачи «золотых паспортов».

В Вануату иностранцы могут получить гражданство и паспорт в обмен на минимальные инвестиции в размере 130 000 долларов США.