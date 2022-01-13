Калуга, , 16:14 — REGNUM В Калужской области положительный результат тестов на коронавирус подтверждён у 136 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 13 января. Днём ранее, 12 января, в регионе было зарегистрирован 131 случай заражения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 66 тыс. 700 человек, 62 тыс. 537 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 тыс. 255 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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