Бамако, 13 января, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Французский военный самолет вторгся в воздушное пространство Республики Мали, говорится в заявлении малийского правительства, опубликованном в Facebook МИД страны.

Aboubakrsidiki Бамако. Мали

Отмечается, что инцидент произошёл 11 января с участием самолёта «типа A400», летевшего из Кот-д'Ивуара в Мали и обратно. Экипаж самолёта, заявляют малийские власти, не стал контактировать с центрами управления и совершил «мошеннический манёвр».

«Названное воздушное судно, которое совершало явное нарушение воздушного пространства Мали, выключило радиоответчик, чтобы его нельзя было идентифицировать, и оборвало контакт с центрами управления», — говорится в сообщении.

Специалисты идентифицировали самолёт и отследили его траекторию благодаря «недавно приобретенным средствам национальной обороны». Власти Мали осудили действия французских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Франция поддержала санкции, принятые лидерами Западной Африки против правящей хунты в Мали.

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