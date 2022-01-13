Тунис, 13 января, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Оппозиционная тунисская партия «Ан-Нахда» призвала всех тунисцев отпраздновать годовщину «Революции 17 декабря — 14 января», которая привела к отставке президента Бен Али, находившегося у власти более 20-ти лет. Как сообщает Babnet, партия призывает своих сторонников выступить против подавления оппозиции правительством страны.

(сс) raphaelthelen Протесты в Тунисе в 2011 году

«Демонстрация будет посвящена завоеваниям граждан в области основных прав и свобод. В том числе — важнейшего права на демонстрации и публичное выражение мнения», — заявили в партии Ан-Нахда.

В партии заявляют, что граждане Туниса должны бросить вызов «формирующейся диктатуре, которая стремится к единоличному правлению и хочет нанести удар по судебной системе».

Ранее власти Туниса арестовали нескольких лидеров крупнейших оппозиционных партий. В ООН потребовали немедленного освобождения политзаключённых.