Курск, , 12:30 — REGNUM В Курске 12 января из-за ложных сообщений о минировании была нарушена работа областной администрации и областного Арбитражного суда, сообщает ИА REGNUM.

Кинолог с собакой Эдуард Бежанов © ИА Красная Весна

«Курскую область не обошла волна ложного минирования, которая прошла сегодня по некоторым городам России. В Курске ненадолго была прервана работа региональной администрации», — сообщили в пресс-службе обладминистрации.

После эвакуации сотрудников и проверки информация о взрывном устройстве не подтвердилась. Администрация продолжила работу в обычном режиме.

Сообщение о минировании получили также в Арбитражном суде Курской области. Информация оказалась ложной.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по всей России прокатилась волна ложных сообщений о взрывных устройствах. Чаще всего «минируют» административные здания и учебные заведения. Самой массовой стала волна звонков и сообщений 12 января.