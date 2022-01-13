Нур-Султан, , 12:30 — REGNUM Досудебные расследования в отношении экс-председателя КНБ Казахстана Карима Масимова по действиям, которые были направлены на захват власти, начал Комитет национальной безопасности (КНБ) республики. Об этом 13 января сообщает пресс-служба казахского КНБ.

Карим Масимов Usa.gov

«Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан продолжается досудебное расследование по факту государственной измены в отношении бывшего Председателя КНБ Масимова К.К. В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти и превышения должностных полномочий», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также по подозрению в совершении указанных преступлений помимо экс-главы КНБ страны были задержаны бывший заместитель председателя КНБ — начальник Службы специального назначения «А» Ануар Садыкулов и экс-заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе казахского КНБ сообщили, что четырех граждан республик Центральной Азии, которых подозревают в участии в массовых беспорядках в Алма-Ате, задержали пограничники КНБ Казахстана.