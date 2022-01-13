Москва, , 12:30 — REGNUM Если в Советском Союзе можно было говорить о каком-то среднем уровне жизни, то сейчас, при нынешней пропасти между богатыми и бедными в нашей стране, это абсолютно лживо, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 13 января, комментируя высказывания главы Счетной палаты Алексея Кудрина.

Алексей Кудрин Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Кудрин заявил, что уровень жизни в современной России — на 20% выше, чем во времена СССР.

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« Заявление Кудрина многозначительно. Вдумаемся: пошло 30 лет, а с времён нормального СССР — все 40, а наши «верхи» всё сегодняшнюю Россию с ним сравнивают. Сравнение это, понятно, совершенно, некорректное.

Во-первых, 1990-й год, о котором говорит Кудрин, есть 1990-й. Сравнивать надо с 1980-м, а лучше — с 1970-м годом.

Во-вторых, если в Советском Союзе можно было говорить о каком-то среднем уровне жизни, то сейчас, при нынешней пропасти между богатыми и бедными в нашей стране, это абсолютно лживо.

И, наконец, известны цифры опросов общественного мнения по поводу симпатий к СССР, ностальгии по жизни в той стране. Был бы сейчас уровень жизни большинства населения выше, чем тогда, не было бы этих цифр.

У нас страна с ненормальной экономикой. Не может при нормальной экономике инженер на важном предприятии получать менее 100 тыс. рублей, а бухгалтер в сырьевой компании более 300 тыс. Не может быть зарплата врача (я говорю о врачах в областных и районных больницах и поликлиниках) быть меньше зарплаты продавца в магазине. Не может преподаватель в ВУЗе получать меньше торговца на рынке. Просто потому не может, что иначе кадров для «нормальной экономики» скоро не станет. Не может, наконец, учитель в школе получать в день меньше тысячи рублей, а руководитель предприятия с государственным участием в тот же день — более двух миллионов. Это не нормально!