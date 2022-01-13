Черкесск, 13 января, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело о нанесении ущерба бюджету на сумму 8,470 млн рублей. В совершении должностного преступления подозревают бывшего мэра города Черкесска, сообщили 13 января в пресс-службе прокуратуры республики. Чиновник незаконно продал акции городских электросетей в 2004 году, считают следователи.

Lotosgtrk.ru Уголовное дело

«Руководителем СУ СКР по Карачаево-Черкесской Республике в отношении бывшего чиновника, исполнявшего обязанности главы г. Черкесска, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий». Основанием для инициирования уголовного преследования послужило необоснованное отчуждение акций ОАО «Черкесские городские электрические сети» в количестве 9140 штук общей стоимостью 8 470 000 рублей, совершенное в июне-июле 2004 года», — говорится в сообщении надзорного органа.

В настоящее время ведется следствие, прокуратура взяла расследование под контроль.

Стоит отметить, что фамилия фигуранта уголовного дела не называется, однако известно, главой города Черкесска в 2004 году был Михаил Якуш. Он пребывал в должности в течение четырех лет. Срок его полномочий истек 24 декабря 2004 года.

ОАО «Черкесские городские электрические сети» с июля 2004 по март 2006 года возглавлял Руслан Тамбиев, с октября 2011 года мэр города Черкесска и с июля 2020 года — первый вице-премьер республики. Он был отправлен в отставку в октябре 2021 года. Причина увольнения с должности зампреда правительства не уточнялась.