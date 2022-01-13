Москва, 13 января, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Сегодняшние монетарные действия Турции вызывают большие сомнения у многих экономистов и финансистов, заявил ИА REGNUM, управляющий директор фонда CARF Андрей Сырчин. «Изменения ключевой ставки не влияют на улучшение ситуации в экономике (как увеличение, так и уменьшение). Сейчас у ставки двузначные значения — в Турции она равнялась и 14, и 15, и 18%. Такие действия могут негативно сказаться не только на местном населении, но и отпугнуть западных инвесторов. Возникает закономерный вопрос: «Зачем держать деньги под 18% годовых, если курс валюты вложений падает на 100% за год?» — отметил эксперт.

ИА REGNUM Рубль

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лира и доллар

По его оценкам, экономика Турции сильная, есть достаточно большие объемы производства, но нет таких ресурсов, как в России. При этом давление на лиру продолжится, пока в Турции не поменяется экономическая власть и порядок.

Как отметил Сырчин, можно сравнивать российский рубль с турецкой лирой: «Рубль обвалился за последние 10 лет дважды более, чем в два раза. Поэтому говорить о том, что российский рубль стабилен не приходится. Но у нас свои плюсы и свои минусы. Во-первых, сейчас наша экономика стабильна, в отличие от экономики Турции. И ситуация на рынке товаров, нефти и газа положительно сказалась на российском бюджете и национальной валюте. В Турции — наоборот. Но в России существуют геополитические факторы, которые мешают рублю укрепиться. Реальный курс российской валюты сейчас должен находиться на уровне ниже 65 рублей/доллар США. Но и по турецкому сценарию курс рубля явно не идет».

По словам эксперта, то, что сейчас делает ЦБ — пытается привлечь деньги из-за рубежа, но в этом привлечении есть определенные ограничения — санкции в отношении российского долга, которые вызывают сложности в его покупке для иностранцев. Однако на вторичном рынке покупать российские бумаги никто не мешает, многие фонды этим занимаются. При этом нужно понимать, что глобальные инвесторы не очень хотят разбираться в тонкостях маленькой экономики, каковой является Россия (2% мирового ВВП — это не мало, но и не так много, как в Европе, США и Индокитае).

«Российский ЦБ намного сильнее турецкого, и все его действия абсолютно оправданы и логичны в такой ситуации. Глава российского регулятора была признана в последние годы одним из лучших глав ЦБ. Заслуга Эльвиры Набиуллиной в том, что мы последовательно серьезно снижали инфляцию, рубль в последние годы находился в достаточно стабильном диапазоне (хоть и широком), но зависимость от нефти пропала. Это одновременно, как позитивный, так и негативный момент. За счет нефти можно получить дополнительную прибыль, которая пойдет в накопительные фонды. При этом рубль не будет расти, как и экономика, которая тоже не будет получать деньги. Поэтому я на стороне Банка России», — резюмировал Андрей Сырчин.