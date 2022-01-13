Бухарест, 13 января, 2022, 12:26 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Румынии выявили 9785 новых случаев заражения коронавирусом, что в очередной раз превысило рекордные показатели по стране. Об этом со ссылкой на румынское министерство здравоохранения сообщил бухарестский телеканал Digi24.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно официальной информации, в период с 10:00 12 января по 10:00 13 января нынешнего года от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 36 человек. В ряде региональных клиник и больниц в соответствующих отделениях закончились койко-места — многих больных отправляют на амбулаторное лечение.

Предполагается, что в ближайшее время правительство Румынии рассмотрит вопрос о выделении дополнительных бюджетных средств на борьбу с пандемией. Ранее официальный Бухарест ввел дополнительные карантинные ограничения в связи с распространением COVID-19.

По состоянию на 13 января общее число выявленных жителей Румынии, заразившихся коронавирусом, составило 1,86 млн человек. Из них скончалось 59 070 человек.