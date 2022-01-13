Иркутск, , 12:26 — REGNUM Начальник караула отряда охраны Иркутской ГЭС Николай Мальцев спас человека, провалившегося под лёд. Подробности сегодня, 13 января, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Злополучная полынья 12.mchs.gov.ru

Инцидент произошёл 12 января в 03:10 (ирк): с помощью камеры видеонаблюдения Иркутской гидроэлектростанции был замечен мужчина, шедший по льду со стороны залива Якоби Иркутского водохранилища. Он огибал левый ус гидротехнического сооружения подводящего канала.

По громкоговорителю ему была дана команда остановиться, но реакции не последовало. Тогда начальник караула отряда охраны Иркутской ГЭС Николай Мальцев, передав полномочия своему помощнику и попросив его вызывать экстренные службы, направился к месту, где находился мужчина. Оттуда раздавались крики о помощи.

Свет фонаря высветил полынью и барахтающегося в воде человека. Сообщив по рации помощнику, что мужчина провалился под лед, Николай схватил спасательный круг и побежал к тонущему.

«Я понимал, что у меня есть минуты три на спасение. На улице мороз, и в холодной воде силы моментально оставляют человека», — пояснил Мальцев. Он проследовал по следам мужчины вдоль кромки льда, а возле полыньи лег и ползком приблизился к ней.

«Я подал спасательный круг, четко и очень громко начал проговаривать, что делать пострадавшему. Молодой человек паниковал, кричал, хаотично двигался — нужно было привлечь его внимание, чтобы он следовал инструкциям», — уточнил Мальцев.

Первая попытка закончилась неудачей — хрупкий лед проломился и пострадавший вновь оказался в воде, но Николай продолжал спасательную операцию. Пока потерпевший опирался на круг, он одной рукой вытягивал его за воротник куртки.

«Я также сильно промок и, когда удалось его вытащить из полыньи, скомандовал: «Бегом!». Температура воздуха была ниже 20 градусов, а до теплого помещения пришлось бежать 150 метров. На морозе промокшая зимняя одежда моментально схватывается коркой льда, обувь становится непомерно тяжелой», — поделился Мальцев.

Лёд трещал из-за усилившейся нагрузки, поэтому Николай держался на небольшом расстоянии. Ему приходилось сдерживать свой бег, чтобы соблюдать безопасную дистанцию, ведь в нескольких метрах была открытая вода. Прибывшая «Скорая помощь» увезла пострадавшего, а Николай продолжил работу. На вопрос, удалось ли узнать у 27-летнего парня, что заставило его выйти на лед, ответил:

«Конечно же, свою роль сыграло состояние алкогольного опьянения, при котором он не смог адекватно оценить степень риска. Желание сократить путь по льду могло привести к трагическому исходу».

В общей сложности спасательная операция заняла около восемь минут.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в зимний период на территории Иркутской области планируется открытие и эксплуатация 51 ледовой переправы: 18 областного и 33 местного значения в 17 муниципальных образованиях.

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