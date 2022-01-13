Москва, , 12:25 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 5490 заражений коронавирусом. Об этом 13 января сообщили в столичном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Суточный прирост существенно увеличился. Днём ранее в столице выявили 4008 случаев заражения. А десять дней назад, 3 января, выявили в четыре раза меньше — 1335 случаев. Всего в Москве подтвердилось 2 069 957 заражений коронавирусом.

«За сутки госпитализированы 767 человек, скончался 71 пациент», — рассказали в штабе.

В настоящее время на ИВЛ находятся 512 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных случаев заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 21 155 заражений коронавирусом.