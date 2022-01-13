Уфа, 13 января, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Мужчину заподозрили в удержании в квартире женщины с ребенком в Башкирии. Об этом 13 января сообщает пресс-служба МВД по региону.

Брусника Квартира

Сообщается, что рано утром к стражам порядка обратился житель г. Стерлитамака, сообщив, что его сестру и ее несовершеннолетнего сына в ее квартире удерживает приятель.

Стражи порядка оперативно прибыли на место происшествия. Они установили, что в квартире дома, расположенного на ул. Шафиева находятся 32-летняя хозяйка и ее десятилетний сын, который отправил сообщение дяде, о том, что в квартиру проник их знакомый с холодным оружием и газовым баллончиком.

«Полицейские вступили в переговоры со злоумышленником. На неоднократные просьбы открыть дверь он не отреагировал. Лишь после того, как ему сообщили, что дверь будет взломана, он позволил хозяйке открыть квартиру», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что у подозреваемого были изъяты газовый баллончик и холодное оружие.

Сообщатся, что задержанный подозреваемый 27-летний уроженец Оренбургской области ранее не раз был судим и освободился из мест колонии в августе 2021 года.

Подозреваемого доставили в отдел полиции. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.