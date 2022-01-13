Москва, , 12:24 — REGNUM В России за год число работников моложе 30 лет сократилось более чем на 460 тыс. человек, сообщает РБК со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

За работой CurrencyFair

Отмечается, что с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года число работающих граждан РФ от 20 до 29 лет сократилось на 460,5 тыс. человек. Это самая работоспособная категория граждан.

При этом общее число работающих жителей России всех возрастов за тот же период увеличилось на 1,84 млн — до 72,3 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования аналитического центра «Авито Работа», в России в 2021 году медианная зарплата (зарплата, меньше которой и больше которой получают по 50% работников) выросла на 17% и составила 35 тыс. рублей, в 2020 году — 30 тыс. рублей.

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