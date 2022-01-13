Омск, 13 января, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Задержан омич, подозреваемый в изнасиловании школьницы. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 января в следственном управлении СКР по Омской области.

(сс) KlausHausmann В наручниках

По факту изнасилования 15-летней девочки возбуждено уголовное дело. По версии следствия, ночью 13 января сожитель матери изнасиловал падчерицу. Мать девочки в это время была на работе.

Утром школьница рассказала о случившемся матери. На место прибыли полицейские. Они увидели, что подозреваемый находится в неадекватном состоянии и сидит на дереве на соседней улице.

Подозреваемый — 38-летний мужчина. Ранее он был восемь раз судим за кражи чужого имущества.

Злоумышленника задержали, девочка находится в больнице. Расследование продолжается.

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