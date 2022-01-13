Оренбург, 13 января, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Оренбург в ближайшее время пополнит автопарк коммунальной техники новыми машинами. Поставка ожидается в конце января. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Средства на покупку спецтехники выделены из областного бюджета в 2021 году по инициативе губернатора. Оренбургу направлено около 84 млн рублей.

Мунипалитет потратит их на 24 единицы техники и оборудования к ней, большую часть из которой можно использовать круглогодично. Коммунальный автопарк пополнят ломовозы, тракторы с различным навесным оборудованием, самосвалы, мини-погрузчики, комбинированные дорожные машины, автогрейдер.

«В масштабах города цифра невелика, однако планомерное обновление парка позволяет улучшить работу коммунальных служб, что в конечном итоге работает на повышение уровня комфорта проживания для жителей нашего города», — отметил и.о. главы Оренбурга Сергей Салмин.