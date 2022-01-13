Москва, 13 января, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Несмотря на то, что Запад не планирует идти на компромисс с Россией, поддерживать диалог с НАТО всё равно необходимо. Об этом 13 января заявил научный руководитель факультета мировой экономики НИУ ВШЭ Сергей Караганов на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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«Они не хотят её менять и они будут заигрывать, затягивая нас в организации типа ОБСЕ, в бесконечные разговоры России и НАТО», — заявил Караганов.

«Другое дело, что отказываться полностью от разговоров не стоит. Во-первых, немножко можно понизить уровень взаимной военной угрозы, что уже вчера наши натовские партнёры пообещали сделать, а они отказывались это делать. Ну и, во-вторых, чтобы параллельно наращивать жёсткое военное давление и политическое тоже», — указал он.

Напомним, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, темой которого стали российские предложения по гарантиям безопасности в Европе.