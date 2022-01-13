Ростов-на-Дону, , 12:22 — REGNUM В Ростовской области на берегу Таганрогского залива сотрудники ФСБ задержали рыбаков с крупным уловом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Ростовской области.

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Двое мужчин незаконно выловили более 800 особей пеленгаса. Ущерб, нанесённый водным биологическим ресурсам, оценивается более чем в 1 млн рублей.

В отношении нарушителей возбуждены административные дела о нарушении правил и требований, регламентирующих рыболовство. Браконьерам грозит штраф.