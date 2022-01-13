Киев, 13 января, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Пётр Порошенко намерен вернуться на родину, это станет спецоперацией по «пробуждению» действующего лидера Владимира Зеленского. Об этом депутат Верховной рады Алексей Гончаренко написал в своём телеграм-канале.

Gov.ua Петр Порошенко и Владимир Зеленский на дебатах

По словам парламентария, Зеленский до сих пор отдыхает после Нового года и не занимается политикой, поэтому нужен «пинок ленивому актёру». Страна уже вышла из праздников, немного подтолкнуть нужно и президента.

«Как только вернется Порошенко — Зеленский наконец проснётся. Это не просто возвращение, это спецоперация «Разбуди президента», — написал Гончаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре Порошенко — ныне депутат Рады — отправился в зарубежное турне. После отъезда ему предъявили подозрение в госизмене и содействии терроризму. Прибыть на родину бывший президент намерен 17 января самолётом из Варшавы.

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