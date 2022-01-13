Иркутск, , 12:22 — REGNUM В Иркутской области допущены к эксплуатации ещё три ледовые переправы. Как сообщает ГУ МЧС РФ по региону, они расположены в Братском районе на Братском водохранилище «Добчур — Тангуй» и «Ключи — Булак» и в Казачинско-Ленском районе на реке Киренге — «Магистральный — Кутима».

Ледовая переправа 52.mchs.gov.ru

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«Таким образом в регионе в настоящее время действуют 20 ледовых переправ в 8 районах. Всего в зимний период на территории Иркутской области планируется открытие и эксплуатация 51 ледовой переправы: 18 областного и 33 местного значения в 17 муниципальных образованиях», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая 2021 года неравнодушные жители Приангарья спасли жизнь велосипедисту, который вознамерился прокатиться на велосипеде по льду водохранилища.

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