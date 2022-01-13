Казань, , 12:22 — REGNUM В Татарии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 107 человек. Всего по состоянию на 13 января зарегистрировали 43 958 случаев заражения, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выздоровели за время пандемии 37 355 ковид-пациентов, скончались 1506 носителей инфекции. За сутки выписали по выздоровлении 131 человека, количество летальных исходов среди больных возросло на пять.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии из-за распространения штамма «Омикрон» готовятся к увеличению заболеваемости коронавирусом. Жителей республики призывают привиться повторно.

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