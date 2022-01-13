Вашингтон, , 12:22 — REGNUM Критика речи президента США Джо Байдена, призвавшего 11 января принять законодательство о праве на голосование, со стороны республиканцев «забавна», об этом заявила 12 января официальный представитель Белого дома Джен Псаки на ежедневном брифинге для прессы.

Ранее, выступая в Атланте с речью о принятии законодательства о правах избирателей, застопорившемся в Конгрессе, Байден и вице-президент страны Камала Харрис, раскритиковали Республиканскую партию. По словам главы Белого дома, законодатели от Демократической партии должны внести серьезные изменения в правилах работы Сената, чтобы преодолеть оппозицию со стороны республиканцев. Подобные заявления со стороны президента и вице-президента США вызвали негативную реакцию со стороны республиканцев. В частности, лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл назвал речь Байдена «не подобающей президенту».

"Я знаю, что было много заявлений об оскорбительном характере вчерашней речи, что забавно на многих уровнях, учитывая, сколько людей за последние четыре года молча наблюдали за действиями бывшего президента», — подчеркнула Псаки, комментируя ситуацию.

«Но я хотела бы отметить, что, по нашему мнению и мнению президента, гораздо более оскорбительными являются попытки подавить основное право людей на осуществление того, кого они хотят поддержать и кого они хотят избрать», — добавила она.

При этом, выступая в Атланте, Байден заявил о том, что если демократам не удастся добиться принятия законопроекта, то сенаторы от Демократической партии должны будут «поменять правила, в том числе избавиться от филибастера» — то есть правила голосования в Сенате, в рамках которого для принятия большинства законопроектов необходимо получить квалифицированное большинство голосов — 60 из 100 вместо простого большинства (как минимум 51 из 100 голосов).