Вашингтон, 13 января 2022, 12:22 — REGNUM Критика речи президента США Джо Байдена, призвавшего 11 января принять законодательство о праве на голосование, со стороны республиканцев «забавна», об этом заявила 12 января официальный представитель Белого дома Джен Псаки на ежедневном брифинге для прессы.
Ранее, выступая в Атланте с речью о принятии законодательства о правах избирателей, застопорившемся в Конгрессе, Байден и вице-президент страны Камала Харрис, раскритиковали Республиканскую партию. По словам главы Белого дома, законодатели от Демократической партии должны внести серьезные изменения в правилах работы Сената, чтобы преодолеть оппозицию со стороны республиканцев. Подобные заявления со стороны президента и вице-президента США вызвали негативную реакцию со стороны республиканцев. В частности, лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл назвал речь Байдена «не подобающей президенту».
При этом, выступая в Атланте, Байден заявил о том, что если демократам не удастся добиться принятия законопроекта, то сенаторы от Демократической партии должны будут «поменять правила, в том числе избавиться от филибастера» — то есть правила голосования в Сенате, в рамках которого для принятия большинства законопроектов необходимо получить квалифицированное большинство голосов — 60 из 100 вместо простого большинства (как минимум 51 из 100 голосов).