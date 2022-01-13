Москва, 13 января 2022, 12:21 — REGNUM Госдума РФ может не принять законопроект о введении в России QR-кодов в общественных местах из-за отсутствия подзаконных актов правительства РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM 13 января.
Вместе с тем правительство до сих пор не представило проекты постановлений в рамках работы над вторым чтением законопроекта о введении медицинских сертификатов о вакцинации от коронавируса, уточнили в Госдуме.
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Внесённый в Госдуму правительственный законопроект предполагает вступление в силу с 1 февраля 2022 года.
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