Москва, , 12:21 — REGNUM Госдума РФ может не принять законопроект о введении в России QR-кодов в общественных местах из-за отсутствия подзаконных актов правительства РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM 13 января.

QR-код geralt

«Что касается других законопроектов, рассматриваемых в январе, особенно второго чтения, хочу напомнить: в соответствии с регламентами Государственной думы и правительства они должны сопровождаться проектами подзаконных актов», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Вместе с тем правительство до сих пор не представило проекты постановлений в рамках работы над вторым чтением законопроекта о введении медицинских сертификатов о вакцинации от коронавируса, уточнили в Госдуме.

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Внесённый в Госдуму правительственный законопроект предполагает вступление в силу с 1 февраля 2022 года.

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