Сеул, , 12:21 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин не рассматривает возможность участия в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на анонимного представителя президентской администрации.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин Kremlin.ru

По его словам, в Пекин отправится «соответствующая» делегация.

Между тем в администрации южнокорейского лидера также выразили надежду на то, что «Олимпийские игры будут способствовать миру и процветанию в Северо-Восточной Азии и остальном мире, а также улучшению межкорейских отношений».

Напомним, что ранее Сеул намеревался использовать Олимпиаду в Пекине для возобновления диалога с Пхеньяном. Однако на прошлой неделе северокорейские СМИ сообщили о том, что КНДР отказалась от участия в Олимпийских Играх из-за пандемии коронавируса и «враждебных сил».

Читайте также: КНДР отказалась от участия в Олимпиаде в Пекине