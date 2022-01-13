Рыбинск, Ярославская область, , 12:24 — REGNUM Отзыв ходатайства экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова об условно-досрочном освобождении связан с тем, что его характеристику в УФСИН изменили на отрицательную. Об этом сообщает YarNews.

Суд над Урлашовым

Как сообщало ранее ИА REGNUM, заседание Рыбинского городского суда на котором должны были рассматривать ходатайство политика об условно-досрочном освобождении, было запланировано на 13 января. Однако оно не состоялось по причине отзыва ходатайства заявителем.

«Первоначально комиссия подготовила положительную характеристику. Далее, как только стало известно, что он подал на УДО, началась активность со стороны УФСИН, была созвана новая комиссия, характеристика по каким-то причинам была заменена на отрицательную — с фактическими ошибками, надуманными фактами. Евгению Урлашову припомнили нарушения, якобы допущенные им в «Матросской тишине» и Коровниках. Он якобы не помогает семье, не записан в библиотеку. Уже после того, как появилась отрицательная характеристика, в Рыбинской колонии нашли еще два нарушения: первый раз Евгений вышел на улицу без шапки, а во второй — находился в отряде в вязаной шапке, так как там было холодно», — рассказала представитель экс-мэра Ярославля Светлана Ефимова.

По словам Ефимовой, с такой характеристикой рассматривать ходатайство в суде об условно-досрочном освобождении бессмысленно.

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