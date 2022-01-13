Оренбургскую фирму заподозрили в уклонении от налогов на 24 млн рублей
Оренбург, 13 января, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Оренбурге частную компанию уличили в крупном уклонении от уплаты налогов. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Kakprosto.ru
Налоги
По данным следствия, фирма заключала фиктивные договоры и предоставляла налоговикам декларации с ложной информацией. Компания уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 24 млн рублей.
В настоящее время следователи в рамках следственных и процессуальных действий изучают финансово-хозяйственную деятельность организации.