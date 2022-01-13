* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, 13 января, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Самолёты ВВС Ирака атаковали укрытия боевиков группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) севернее Багдада. Об этом сообщает телеканал Al-Sumariya со ссылкой на свой источник в службах безопасности Ирака.

U.S. Air Force Вертолёт ВВС Ирака

По данным источника, целью рейда стала ключевая база террористов в этом регионе.

«Авиация ВВС Ирака нацелилась на важное укрытие террористов в прибрежном районе «Таджи», — заявил источник телеканала.

Ранее пресс-служба министерства обороны Ирака сообщила о начале масштабной антитеррористической операции севернее Багдада. Согласно официальному заявлению, в результате операции были уничтожены несколько объектов террористов. «Спящие» ячейки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесли тяжёлые потери.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.