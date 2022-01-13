Екатеринбург, 13 января 2022, 12:17 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев высказался против возвращения барельефа Иосифа Сталина на фасад здания Дома офицеров в Екатеринбурге. Свою позицию он раскрыл на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Лично я против», — сказал чиновник. Но при этом отметил, что здание является собственностью Министерства обороны РФ и указывать ему он не имеет права.
Как сообщало ИА REGNUM, барельеф Сталина вернули на историческое место в декабре. Этот шаг вызвал бурные дискуссии в интернете. В глобальной паутине высказались как ярые противники вождя, так и его активные сторонники. Отметим, за барельеф выступили даже некоторые потомки репрессированных, которые посчитали, что он может быть своего рода напоминанием о репрессиях.
Добавим, противники возвращения барельефа провели уличные акции, но так и не смогли собрать большого числа народу. А в день рождения Сталина в ряде городов активисты устроили салюты.
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