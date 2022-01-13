Улан-Удэ, 13 января, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово отклонил жалобу иркутянина, осужденного в Бурятии за совершение смертельного ДТП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Улан-Удэ.

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В феврале 2021 года мужчина на автомобиле Lexus RX350 проехал на красный сигнал светофора и сбил переходивших дорогу подростков — брата и сестру 16 лет. В результате последние скончались на месте, а водитель уехал, не останавливаясь.

В июне того же года районный суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако осужденный попытался обжаловать решение.

«12 января 2022 года Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил приговор от 15 июня 2021 года в части квалификации преступления и наказания без изменений», — отметили в суде.