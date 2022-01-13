Москва, , 12:17 — REGNUM Хотят, чтобы бумажный паспорт и другие бумажные документы были полностью заменены электронными лишь 14% жителей России. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого рекрутинговым агентством Superjob.ru.

Паспорт

Считают, что личные документы стоит перевести в цифровой вид, но при этом сохранить их бумажный аналог, 38%. По мнению 37%, вводить электронные документы не следует. Причины — недоверие к IT-системам и неудобство цифрового формата для старшего поколения.

Противников цифровых документов больше всего среди граждан старше 35 лет (40%), сторонников — среди людей до 34 лет (19%).

Чаще всего респонденты предлагают оцифровать полис ОМС (36%), ИНН и СНИЛС (по 34%), медкарту и водительские права (по 27%), свидетельство о рождении (25%).

Опрос проведён 1—10 января 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 350 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России электронные паспорта планируют начать выдавать с января 2023 года.

Читайте подробнее: Назван срок начала выдачи электронных паспортов гражданам РФ