Астана, 13 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Четырех граждан республик Центральной Азии, которых подозревают в участии в массовых беспорядках в Алма-Ате, задержали пограничники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. Об этом 13 января сообщает пресс-служба КНБ республики.

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Уточняется, что пограничная служба и территориальные подразделениями КНБ вместе с подразделения специального назначения «Арлан» МВД страны ведут оперативно-разыскные мероприятия в Алма-Атинской области.

«В результате задержаны восемь человек по подозрению в причастности к беспорядкам и нападению на департамент полиции города Талдыкорган и восемь, в том числе четверо граждан Центрально-Азиатских республик, возможно причастных к беспорядкам и мародерствам в городе Алма-Ата», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в четверг, 13 января, начинается вывод воинского контингента Белоруссии в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане, который закончил свою миссию в республике.