Якутск, 13 января, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Жительница Якутии, вернувшаяся в республику из-за границы, заразилась новым штаммом коронавируса. Это первый случай инфицирования «Омикроном» в регионе, сообщила на брифинге заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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Она подчеркнула, что люди, контактировавшие с якутянкой, уже установлены. Их обследуют, взяты анализы на COVID-19.

Женщина не была привита от коронавируса, так как имела медотвод.

Как сообщало ИА REGNUM, штамм коронавируса «Омикрон» выявили у ребёнка из Благовещенска. Приамурье стало первым регионом Дальнего Востока, жители которого заразились новым штаммом COVID-19.