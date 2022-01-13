В Якутии выявлен первый случай заражения штаммом «Омикрон»
Якутск, 13 января, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Жительница Якутии, вернувшаяся в республику из-за границы, заразилась новым штаммом коронавируса. Это первый случай инфицирования «Омикроном» в регионе, сообщила на брифинге заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.
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Она подчеркнула, что люди, контактировавшие с якутянкой, уже установлены. Их обследуют, взяты анализы на COVID-19.
Женщина не была привита от коронавируса, так как имела медотвод.
Как сообщало ИА REGNUM, штамм коронавируса «Омикрон» выявили у ребёнка из Благовещенска. Приамурье стало первым регионом Дальнего Востока, жители которого заразились новым штаммом COVID-19.