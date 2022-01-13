Москва, 13 января 2022, 12:14 — REGNUM В России проанализируют целесообразность дальнейшего использования иностранных спутников. Этот вопрос в срок до 1 марта должны рассмотреть Минцифры, Роскомнадзор и Минэкономразвития. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на материалы к заседанию Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), которое состоится 31 января. Пока документы носят статус проекта.

Спутники Связи КНР
Спутники Связи КНР
Eelab.cn

Издание напоминает, что использовать ряд диапазонов частот для обеспечения российских абонентов интернетом с использованием технологии VSAT через 32 иностранных спутника, в том числе американский, французский и японский, ГКРЧ разрешила в июле 2017 года сроком на пять лет. Действие решения заканчивается в этом году. При этом в документах, подловленных к ближайшему заседанию ГКРЧ, ФСБ вынесло отрицательное заключение на его продление. Обоснования такой позиции в них не указаны.

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Участники рынка и эксперты по телекоммуникациям считают, что в целом невозможность пользоваться услугами иностранных спутников вряд ли сильно скажется на российских пользователях интернета. Они отмечают, что по мере развития российских спутниковых группировок зависимость от иностранных бортов неуклонно снижается.