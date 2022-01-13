Москва, , 12:14 — REGNUM В России проанализируют целесообразность дальнейшего использования иностранных спутников. Этот вопрос в срок до 1 марта должны рассмотреть Минцифры, Роскомнадзор и Минэкономразвития. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на материалы к заседанию Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), которое состоится 31 января. Пока документы носят статус проекта.

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Издание напоминает, что использовать ряд диапазонов частот для обеспечения российских абонентов интернетом с использованием технологии VSAT через 32 иностранных спутника, в том числе американский, французский и японский, ГКРЧ разрешила в июле 2017 года сроком на пять лет. Действие решения заканчивается в этом году. При этом в документах, подловленных к ближайшему заседанию ГКРЧ, ФСБ вынесло отрицательное заключение на его продление. Обоснования такой позиции в них не указаны.

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Участники рынка и эксперты по телекоммуникациям считают, что в целом невозможность пользоваться услугами иностранных спутников вряд ли сильно скажется на российских пользователях интернета. Они отмечают, что по мере развития российских спутниковых группировок зависимость от иностранных бортов неуклонно снижается.