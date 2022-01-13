Стокгольм, , 12:19 — REGNUM 12 января Магдалена Андерссон впервые смогла поучаствовать в дебатах лидеров партий в риксдаге в своем новом качестве премьер-министра Швеции. Но похоже, что день для нее вышел не совсем удачным, о чем в студии телеканала SVT рассказал политический обозреватель Матс Кнутсон.

Стокгольм. Швеция

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В ходе своего выступления лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон заявил, что новые ограничения Швеции будет проверять Конституционный комитет риксдага, который также даст оценку действиям Андерссон.

«Я рассматриваю это как четкий сигнал, что единство абсолютно похоронено, когда речь заходит о борьбе с пандемией в Швеции. Сначала у нас царило более-менее межпартийное согласие … «Центристы» очень жестко раскритиковали последние ограничения, введенные правительством, затем выступили «Либералы» и сказали, что они не намерены голосовать за продление закона «О пандемии», — отметил Кнутсон.

Он также считает, что тема пандемии станет политическим вопросом.

«Все это вместе указывает на то, что борьба с пандемией станет политическим вопросом этой весной и, возможно, станет таковым во время предвыборной кампании», — отметил он.

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