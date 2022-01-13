Стокгольм, , 12:18 — REGNUM 12 января в риксдаге прошли дебаты с участием лидеров парламентских партий. В ходе прений лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон сообщил, что его партия недовольна тем, что правительство Швеции ввело новые ковид-ограничения в стране, поэтому на премьер-министра страны Магдалену Андерссон была подана жалоба в Конституционный комитет риксдага, передает телеканал SVT.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

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«Конституционный комитет теперь должен проверить, уместны ли новые ограничения исходя из того, что реанимационные отделения не переполнены», — сказал Окессон.

Во время своего выступления на дебатах премьер-министр страны Магдалена Андерссон заверила, что правительство ввело новые антикоронавирусные меры вовсе не из-за своего легкомыслия.

«Я хочу подчеркнуть, насколько серьезна сейчас ситуация. У нас наблюдается рекордное распространение коронавирусной инфекции», — заявила в свою очередь премьер-министр.