Курск, , 12:11 — REGNUM В Курской области 13 января зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на восемь больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе было выявлено 82 тыс. 882 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 78 тыс. 378 пациентов, в том числе 119 — за последние сутки.

Скончался 2101 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.