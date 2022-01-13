Куала-Лумпур, , 12:10 — REGNUM В Малайзии вакцинацию от коронавируса прошли 97,8% населения или около 22 млн человек, сообщает CNN Indonesia.

Флаг Малайзии Eric Teoh

По данным министерства здравоохранения Малайзии, 99% или 23 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

В Малайзии наблюдается суточный всплеск случаев заражения коронавирусом и смертей от COVID-19. В стране за сутки выявили 3175 носителей коронавируса и 27 случаев смерти от COVID-19.

Всего в Малайзии выявлено 2,79 млн носителей коронавируса. Эпидемия унесла жизни 31 723 человек.