Санкт-Петербург, , 12:13 — REGNUM На севере Санкт-Петербурга из-за прорыва трубы два автомобиля оказались в горячей воде, они передними колесами попали в размыв. Об этом 13 января сообщают очевидцы в социальных сетях. В настоящий момент один из автомобилей владелец сумел отогнать на безопасное расстояние.

Прорыв трубы на Гражданском проспекте. (цитата группы «ВК» ГАЗОН СПБ) Https://vk.com/gazonsever

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», технологическое нарушение произошло на трубопроводе диаметром 500 мм в районе дома 51/1 по Гражданскому проспекту в 08:51 мск.

«Уже в 09:25 мск оно было локализовано аварийно-восстановительной бригадой, — отметили в пресс-службе. — По нормативу на устранение подобных дефектов отводится 20 часов, но теплоэнергетики постараются завершить работы как можно раньше».

Отметим, что вытекание теплоносителя обнаружили при проведении плановых работ и на Гражданском проспекте, 85. В рамках реконструкции магистральной тепловой сети там проводят врезку прямого и обратного трубопровода.

«Все работы были согласованы с комитетом по энергетике и инженерному обеспечению и администрацией Калининского района», — заверили в ГУП «ТЭК СПб».

Отметим, что плановые работы подрядной организации на участке планируется завершить к 11:00 мск 14 января. На это время ограничили подачу тепла и горячей воды в 96 зданий.

«Жителей домов, попадающих в зону реконструкции, заранее оповестили о сроках проведения работ в соответствии с требованием законодательства. Дополнительных ограничений в связи с технологическим нарушением не вводилось. Теплоэнергетики специально дождались потепления, чтобы приступить к работам», — подчеркнули в пресс-службе энергокомпании.

Добавим, что реконструкция, в ходе которой заменят 275 м трубопровода тепловой сети диаметром 500−700 мм, обеспечит надежность и качество теплоснабжения 114 зданий, в том числе 89 жилых домов, восьми детских садов, двух лечебных учреждений, четырех школ и двух учебных заведений.