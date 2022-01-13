Санкт-Петербург, 13 января 2022, 12:13 — REGNUM На севере Санкт-Петербурга из-за прорыва трубы два автомобиля оказались в горячей воде, они передними колесами попали в размыв. Об этом 13 января сообщают очевидцы в социальных сетях. В настоящий момент один из автомобилей владелец сумел отогнать на безопасное расстояние.

Прорыв трубы на Гражданском проспекте. (цитата группы «ВК» ГАЗОН СПБ)
Прорыв трубы на Гражданском проспекте. (цитата группы «ВК» ГАЗОН СПБ)
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Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», технологическое нарушение произошло на трубопроводе диаметром 500 мм в районе дома 51/1 по Гражданскому проспекту в 08:51 мск.

«Уже в 09:25 мск оно было локализовано аварийно-восстановительной бригадой, — отметили в пресс-службе. — По нормативу на устранение подобных дефектов отводится 20 часов, но теплоэнергетики постараются завершить работы как можно раньше».

Отметим, что вытекание теплоносителя обнаружили при проведении плановых работ и на Гражданском проспекте, 85. В рамках реконструкции магистральной тепловой сети там проводят врезку прямого и обратного трубопровода.

«Все работы были согласованы с комитетом по энергетике и инженерному обеспечению и администрацией Калининского района», — заверили в ГУП «ТЭК СПб».

Отметим, что плановые работы подрядной организации на участке планируется завершить к 11:00 мск 14 января. На это время ограничили подачу тепла и горячей воды в 96 зданий.

«Жителей домов, попадающих в зону реконструкции, заранее оповестили о сроках проведения работ в соответствии с требованием законодательства. Дополнительных ограничений в связи с технологическим нарушением не вводилось. Теплоэнергетики специально дождались потепления, чтобы приступить к работам», — подчеркнули в пресс-службе энергокомпании.

Добавим, что реконструкция, в ходе которой заменят 275 м трубопровода тепловой сети диаметром 500−700 мм, обеспечит надежность и качество теплоснабжения 114 зданий, в том числе 89 жилых домов, восьми детских садов, двух лечебных учреждений, четырех школ и двух учебных заведений.