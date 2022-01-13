Москва, , 12:18 — REGNUM По делу о пытках в саратовской тюремной больнице потерпевшими признаны 13 человек, к ответственности привлекли шестерых. О ходе расследования пыток в исправительных колониях Саратовской области рассказал 13 января глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Александр Бастрыкин Sledcom.ru

«В данный момент потерпевшими по делу признаны 13 человек. Обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера предъявлено четверым осужденным, на причастность к этим преступлениям проверяются и иные лица. В числе фигурантов также два должностных лица учреждения, в действиях которых усматривается превышение должностных полномочий», — пояснил председатель СК РФ в интервью РИА Новости.

Следствие располагает информацией, что в 2020—2021 годах по указанию сотрудников больницы осужденные систематически совершали в отношении других осужденных насильственные действия сексуального характера, при этом снимали это на видеорегистратор. Целью данных действий было устрашение и вымогательство денег, добавил Бастрыкин.

ИА REGNUM в ноябре 2021 года сообщало, что по фактам пыток заключенных в саратовской тюремной туберкулезной больнице расследуют 12 уголовных дел. Как заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, только за 9 месяцев 2021 года в исправительных учреждениях выявили 103 тыс. нарушений закона.

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Напомним, после сообщений о пытках заключенных в саратовской колонии были уволены десятки сотрудников регионального управления ФСИН.

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