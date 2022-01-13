Москва, 13 января, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Российские маркетплейсы столкнулись с нехваткой складских помещений, которые уже некогда строить. Об этом корреспонденту ИА REGNUMM 13 января заявил общественный представитель бизнес-омбудсмена Татарии, депутат Казанской городской думы («Партия роста») Михаил Кузнецов.

(сс) Mediamodifier Онлайн

«Объем инвестиций в новые торговые площади уменьшится — это однозначно, — сказал Кузнецов. — Эти квадратные метры строят для предпринимателей, которые размещают на них свои торговые бизнесы. Но зачем нам ограниченное количество квадратных метров, когда есть неограниченные онлайн-полки? Тем более за два года товарный бизнес диверсифицировался и уже построил альтернативные бизнес-модели, где нет аренды квадратных метров и оплаты зарплаты продавцов, зато есть комиссия маркетплейса и новые инструменты продвижения внутри онлайн-площадки».

Во-вторых, как подчеркнул Кузнецов, маркетплейсам сегодня критически нужны склады.

«Тренд настолько сильно развивается, что строить уже некогда. Как один из вариантов развития сценария — это как раз использование торговых центров, которые потеряли трафик», — сказал Кузнецов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ ожидается снижение объемов строительства новых торговых площадей.