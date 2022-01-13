Стокгольм, , 12:10 — REGNUM С 12 января все жители Вестерботтена могут записаться на получение третьей дозы вакцины от COVID-19 при условии, что с момента получения второго компонента прошло пять месяцев. Это произошло, несмотря на то, что общая директива Агентства общественного здравоохранения Швеции по сокращению времени ожидания официально была объявлена только сегодня, 13 января, передает телеканал SVT.

Шведский флаг Pixabay.com

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Теперь в Швеции решение сократить интервал для получения бустерной прививки с шести до пяти месяцев могут принимать региональные власти. Несмотря на то, что Агентство общественного здравоохранения официально не разослало оповещение в региональные управления, администрация Вестерботтена уже начала применять новые правила.

По словам координатора по вакцинам в лене Вестерботтен Ронни Лестандера, защита от COVID-19 несколько снижается после первых двух доз. Поэтому теперь в регионе третья доза всем жителем после пяти месяцев с момента получения второго компонента. Раньше для лиц моложе 65 лет интервал составлял шесть месяцев.