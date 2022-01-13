Москва, 13 января, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В РФ многие объекты жилой недвижимости могут потерять свою прежнюю ликвидность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала прогнозы Forbes, согласно которым в 2022 году новостройки в РФ могут подорожать на 5−15%, а вторичное жилье, напротив, — подешеветь.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Для того, чтобы спрос на жилье сильно не упал, необходимо в 2022 году и далее удерживать рост цен, иначе многие объекты могут потерять прежнюю ликвидность, — сказала Ермилова. — Нельзя забывать о том, что ранее, в 2020—2021 годы, достаточно большое число граждан приобрели недвижимость, поскольку соотношение цен и возможностей по доступному кредитованию было достаточно. Программы льготного кредитования предлагали хорошие условия».

Как подчеркнула Ермилова, действие таких программ повлияло и на рынок вторичного жилья.

«Наблюдался достаточно активный рост стоимости, превышающий 20%, — сказал экономист. — Опять же в целях стабилизации ситуации на рынке и обеспечении стабильного спроса вполне вероятно снижение стоимости «вторички» в 2022 году в ответ на относительно несущественное подорожание новостроек».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов заявил, что в России сильный рост цен на недвижимость ограничен платежеспособностью покупателей.