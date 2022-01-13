Краснодар, , 12:05 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 353 новых случая заражения коронавирусом, в том числе у 45 детей, сообщили в региональном оперативном штабе 13 января. Накануне, 12 января, было выявлено 347 новых заразившихся.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Лидером по суточному числу заразившихся остается Краснодар — там выявлен 181 новый случай, на втором месте — Сочи (28 новых пациентов), на третьем — Новороссийск (27 случаев заражения). В общей сложности новые ковид-пациенты выявлены в 31 муниципалитете региона.

Всего с начала пандемии на Кубани подтверждено 123 690 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 102 873 жителя, в том числе за последние сутки выписаны 300. Жертвами инфекции стали 9 918 кубанцев.

На утро 13 января амбулаторное лечение от коронавируса проходят 15 797 кубанцев, у 8584 из них диагноз подтвержден. В стационарах находится 4290 человек, 2315 из них с подтвержденным COVID-19. В тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО остаются 109 пациентов.