Стокгольм, 13 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. 12 января стало известно, что Полиция Швеции возбудило дело против клининговой компании, обслуживавшей частное домовладение премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон в Наке. События начали развиваться после того, как в доме случайно сработала сигнализация, передает телеканал SVT.

(сс) Dmitri Fedortchenko Шведская полиция

Прибывшие на место полицейские начали устанавливать личности всех сотрудников клининговой компании. Вскоре оказалось, что дом премьер-министра Швеции убирала женщина-мигрант, находившаяся в стране незаконно и объявленная в розыск.

Теперь Полиция Швеции возбудила уголовные дела в отношении как уборщицы, которая сейчас находится в центре временного содержания Миграционной службы, так и клининговой компании, которая наняла нелегалку на работу.

Как сообщало ИА REGNUM, арестованная женщина ранее подала прошение королю Швеции с просьбой разрешить ей остаться в стране.