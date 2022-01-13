Екатеринбург, , 12:04 — REGNUM В Свердловской области нет планов отменять крещенские купания. Об этом заявил на пресс-конференции 13 января губернатор Евгений Куйвашев.

Крещение

Дарья Антонова © ИА REGNUM

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При этом он отметил, что власти региона обратятся к представителям епархии, чтобы развести потоки переодевающихся граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми и Оренбурге крещенские купания отменили. Причиной стала пандемия коронавируса.

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