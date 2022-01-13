Якутск, 13 января, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В 2022 году права 214 жителей Якутии, вложивших деньги в непостроенную недвижимость, обещают восстановить. О таком намерении заявила гендиректор республиканского фонда по защите прав дольщиков Наталья Чусовская в ходе прямого эфира в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

77metrov.ru Дольщики

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«У нас в республике реализуются региональные меры защиты прав граждан, которые пострадали от двойных продаж. На сегодняшний день уже порядка 72 граждан получили компенсации, общая сумма составила порядка 80 млн рублей», — сказала руководитель фонда.

В 2022 году, по её словам, компенсации получат 157 человек, долгожданное жильё — 57. Планируется, что будут достроены три жилых дома, находящихся в реестре проблемных объектов, в том числе в Якутске и селе Чурапча. Работы будут осуществляться на средства фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, из 35 строящихся в Якутии жилых многоквартирных домов восемь признаны проблемными. Это один дом застройщика «МонолитСтрой», один дом застройщика «Рост», дом СК «Чороон», два дома СПФ «Черов и К», дом «Строймонтаж-2002», дом «Якутпромстрой» (ООО «Северная строительная компания») и дом ПИП «ИИТИИ» в с. Чурапча. По каждому проблемному объекту определены конкретные мероприятия по восстановлению прав обманутых дольщиков.