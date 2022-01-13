Стокгольм, 13 января 2022, 12:05 — REGNUM Оппозиция в риксдаге считает, что предложение правительства Швеции о поддержке домохозяйств, которые столкнулись с огромным ростом цен на электроэнергию, носит панический характер и не направлено на то, чтобы помочь всем жителям страны. Об том 12 января сообщил телеканал SVT.

Умеренная коалиционная партия. Логотип
Умеренная коалиционная партия. Логотип

Напомним, что правительство Швеции пообещало выплатить 2000 крон в качестве компенсации тем домохозяйствам, расход электроэнергии которых составляет более чем 2000 кВтч в месяц. Всего за три месяца можно получить 6000 крон.

Однако «Умеренные» считают, что один только законопроект об отмене налога на электричество за январь и февраль позволит сэкономить около 1 500−2 000 шведских крон в месяц, что принесло бы пользу большему количеству людей.

«Мы видим, что есть очень много домохозяйств борются, чтобы оплатить счета за электроэнергию и находятся в отчаянии. Именно поэтому мы выдвинули предложение отменить налог на два месяца, чтобы облегчить их ситуацию», — заявила представитель «Умеренных» по экономическим и политическим вопросам Элизабет Свантессон в интервью информационному агентству TT.