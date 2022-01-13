Стокгольм, 13 января, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Оппозиция в риксдаге считает, что предложение правительства Швеции о поддержке домохозяйств, которые столкнулись с огромным ростом цен на электроэнергию, носит панический характер и не направлено на то, чтобы помочь всем жителям страны. Об том 12 января сообщил телеканал SVT.

Умеренная коалиционная партия. Логотип

Напомним, что правительство Швеции пообещало выплатить 2000 крон в качестве компенсации тем домохозяйствам, расход электроэнергии которых составляет более чем 2000 кВтч в месяц. Всего за три месяца можно получить 6000 крон.

Однако «Умеренные» считают, что один только законопроект об отмене налога на электричество за январь и февраль позволит сэкономить около 1 500−2 000 шведских крон в месяц, что принесло бы пользу большему количеству людей.

«Мы видим, что есть очень много домохозяйств борются, чтобы оплатить счета за электроэнергию и находятся в отчаянии. Именно поэтому мы выдвинули предложение отменить налог на два месяца, чтобы облегчить их ситуацию», — заявила представитель «Умеренных» по экономическим и политическим вопросам Элизабет Свантессон в интервью информационному агентству TT.